وصول مراقبين أممين إلى ليبيا

22 أكتوبر، 2021 11:15 ص
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وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو
وصول مراقبين دوليين إلى ليبيا لتنفيذ وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا24

ذكرت، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، أن فريقا من المراقبين الأمميين، سيصل إلى ليبيا لدعم مراقبة وقف إطلاق النار.

وأوضحت، في كلمة نشرتها البعثة الأممية، أن الفريق سيعمل بالتشاور مع المراقبين الليبيين، الذين عينتهم اللجنة العسكرية المشتركة.

وأشادت ديكارلو، باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على وحدة الهدف التي سادت المسار الأمني.

وقالت إن اللجنة تمثل قدوة لباقي المؤسسات والفاعلين الوطنيين.

وأكدت، أن خطة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، هي أحدث الإنجازات التي حققتها اللجنة.

 

 

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22 أكتوبر، 2021 11:15 ص
18

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