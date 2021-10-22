وصول مراقبين أممين إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

ذكرت، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، أن فريقا من المراقبين الأمميين، سيصل إلى ليبيا لدعم مراقبة وقف إطلاق النار.

وأوضحت، في كلمة نشرتها البعثة الأممية، أن الفريق سيعمل بالتشاور مع المراقبين الليبيين، الذين عينتهم اللجنة العسكرية المشتركة.

وأشادت ديكارلو، باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على وحدة الهدف التي سادت المسار الأمني.

وقالت إن اللجنة تمثل قدوة لباقي المؤسسات والفاعلين الوطنيين.

وأكدت، أن خطة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، هي أحدث الإنجازات التي حققتها اللجنة.