هل عادت الرحلات الجوية من وإلى مطار الأبرق؟

أخبارليبيا24- خاص

أعلنت إدارة مطار الأبرق الدولي عن عودة الرحلات الداخلية من وإلى المطار اعتباراً من يوم غد السبت 23 أكتوبر الجاري.

وقال مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار الابرق الدولي الصالحين قويدر لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الجمعة. إنه على كافة الشركات أخذ العلم بعودة الرحلات الداخلية، واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة.

وأوضح قويدر، أنه تم التواصل مع مصلحة الطيران المدني، ومطار بنينا الدولي، وتم الاتفاق على فتح المجال الجوي، وعودة الرحلات الداخلية.

يذكر أن مطار الأبرق الدولي علق الرحلات الداخلية من وإلى المطار منذ 10 أكتوبر الجاري. وتعليق العمل به، مع استمرار العمل الإداري بالمطار بشكل اعتيادي.