نجم الترجي التونسي: مبراتنا ضد الاتحاد صعبة

أخبار ليبيا 24

أكد لاعب الترجي التونسي، عبد القادر بدران، أن مباراة فريقه ضد الاتحاد الليبي ستكون صعبة.

ومن المقرر أن يخوض الاتحاد يوم الأحد مباراة الإياب ضمن الدور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا ضد الترجي في ملعب رادس بتونس.

وكانت مباراة الذهاب بين الاتحاد والترجي، على أرضية ملعب شهداء بنينا في بنغازي انتهت بالتعادل دون أهداف.

وقال بدران، “سنخوض مباراة هامة كونها ستكون حاسمة من أجل بلوغ دور المجموعات”.

وأضاف “إذا نجحنا في استغلال الفرص خلال مباراة الذهاب كان بالإمكان أن نخوض لقاء الإياب في حالة أفضل “.

مشيرا إلى أن تأهل الترجي لدور المجموعات أمر طبيعي لكنه ليس أنجاز، مكدا أن فريقه قادر على تحقيق الفوز في ملعب رادس.