مفوضية اللاجئين تطالب الحكومة بالمعاملة الإنسانية

22 أكتوبر، 2021 11:55 م
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أخبار ليبيا 24

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “إن على الحكومة الليبية معالجة الوضع المزري لطالبي اللجوء واللاجئين”.

وطالبت المفوضية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت من الحكومة الليبية معاملة اللاجئين بطريقة إنسانية وقائمة على الحقوق.

وأوضحت فنسنت كوشتيل مبعوث المفوضية الخاص لشؤون الوضع في غرب ووسط البحر الأبيض المتوسط أنه منذ بدء المداهمات الأمنية والاعتقالات التي قامت بها السلطات الليبية في أكتوبر، شهدنا تدهوراً حاداً في أوضاع طالبي اللجوء واللاجئين من الفئات الأكثر ضعفاً في طرابل.

ونوهت كوشتيل أنه يجب على السلطات الليبية استحداث خطة مناسبة لضمان احترام حقوقهم وإيجاد حلول دائمة لهم.

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22 أكتوبر، 2021 11:55 م
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