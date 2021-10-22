عودة الرحلات الداخلية من وإلى مطار بنينا الدولى

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مدير مكتب الشؤون الادارية والمالية بمطار بنينا الدولي أسامة الفرجاني عودة الرحلات الداخلية من وإلى المطار اعتباراً من يوم غدًا السبت 23 أكتوبر الجاري.

الفرجاني قال في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، إن تم تشكيل لجنة للاجتماع مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بخصوص المشاكل والعراقيل التي يواجهها المطار، فضلاً عن أبرز المشاكل المرتبات المتأخرة للشركات العاملة بالمطار.

حل المشاكل

وأوضح أنه تم الاتفاق مبدئياً على صرف رواتب ستة أشهر من الرواتب المتأخرة للشركات العاملة بالمطار، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة تعهد بحل مشاكلهم وتوفير كافة احتياجاتهم.

وكان مدير عام المطار عبدالله الشافعي قال في تصريح سابق للوكالة إنه تم إيقاف جميع الرحلات الداخلية من وإلى المطار.

وأوضح الشافعي أن الموظفين والعاملين بالمطار دخلوا في إضراب مفتوح، بسبب تأخر المرتبات وعدم توفر ميزانية تسييرية بالمطار، وتوقف المشاريع وغيرها من المشاكل التي تعاني منها إدارة المطار.

تصعيد

الشافعي أضاف، الإيقاف حالياً على الرحلات الداخلية فقط، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيصعدون الموقف ويتم إيقاف الرحلات الخارجية.

وأشار الشافعي إلى أن شركة الخدمات التموينية لم يتسلموا مرتباتهم منذ 47 شهراً، والمناولة 17 شهراً، والخطوط ما يقارب عن 18 شهراً، والنظافة حوالي أربعة أشهر لم يتسلموا مرتباتهم، مؤكداً أن الكثير من العاملين والموظفين لديهم مشاكل اجتماعية نتيجة تقاعس الجهات المختصة.

حل المشاكل

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عقد اجتماع في اليومين الماضيين بمساعد مدير عام مطار بنينا، ورئيس قسم الاستثمار بالمطار، ورئيس الشركة الليبية الإفريقية القابضة للطيران، بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي؛ للوقوف على مشاكل المطار بنينا وحلها، الذي نتج عنه عودة الحركة الجوية للرحلات الداخلية بالمطار.

وسادت حالة من الشلل التام الأجواء في مطار بنينا الدولي، بعد دخول إدارة وموظفي المطار في إضراب شامل عن العمل .

وتسبب الإضراب في تعليق رحلات شركة برنيق الداخلية والخارجية، وهو ما تسبب في انزعاج كثير من الركاب.

وقالت الشركة في تنويه لها، نشر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي “بما أنه لم يتم إبلاغ الشركة بشكل رسمي من طرف إدارة المطار، عليه نفيدكم بأنه تم تعليق الرحلات المجدولة لمسافرينا على جميع القطاعات لحين إشعار آخر، وسنبلغ حضراتكم بمنشور آخر في حال تم حلحلة المشكلة و فض الاعتصام قريباً”.