ماهي أهم عقبات مشروع منحة الزوجة والأولاد؟

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قال مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد علي البوسيفي إن من أهم العقبات التي واجهتنا عدم وجود بيانات مصرفية لبعض الأسر.

وأضاف البوسيفي أنه نتج عن عدم وجود بيانات مصرفية عدم الحصول على منحة الزوجة والأولاد.

وأوضح مدير المشروع أنه في هذا الصدد تم إنشاء المنصة التي من ضمن أهدافها استكمال البيانات المصرفية للفئات التي لاتملك بيانات مصرفية.

وذكر البوسيفي أن العمل جاري مع المصارف التجارية التي باشرت في عمليات التحقق منها. موضحًا أن هذا ما يفيد في أعمالهم المستقبلية كمنحة الزوجة والآنسات فوق سن 18 لاستكمال باقي المهام المتعلقة بالصرف.

وقال :”نطمئن كل المواطنين الذين تم التحقق من بياناتهم مؤخراً بأنه ستصلهم رسائل الإيداع تباعاً لكل الأشهر المتراكمة لهذا العام من يناير وحتى سبتمبر خلال الأسبوع القادم“.

وأكد أن هناك ملحق سيبعث للمصارف الجارية يتضمن الفئات التي لاتملك بيانات مصرفية وكذلك التي تم التحقق منها من المصارف.

ودعا مدير المشروع المواطنين إلى تسجيل بياناتهم المصرفية. والتأكيد على أن هذه البيانات تكون صحيحة لتقصير مدة التحقق من هذه البيانات.