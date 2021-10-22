ضبط سوداني طعن حارس محطة رفع حي المنارة في طبرق

أخبار ليبيا 24

ضبطت الأجهزة الأمنية في طبرق من ضبط شخص قام بطعن حارس محطة الرفع رقم 4 بحي المنارة؛ ما تسبب في دخوله إلى غرفة العناية الفائقة بمركز طبرق الطبي.

سلاح أبيض

وقال المجلس البلدي في بيان تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إن الحارس شرف الدين محمد أحمد سوداني الجنسية تعرض لعدة طعنات بسلاح أبيض.

وأكد المجلس أنه دخل على أثرها إلى العناية الفائقة، مشيرا إلى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني، ويدعي (ع . ا) سوداني الجنسية.

طفح المياه السوداء

وأوضح البيان، أن هذا التصرف سيتسبب في إيقاف المحطة عن العمل ويؤدي ذلك طفح المياه السوداء في حي المنارة.

وطالب المجلس المحلي المواطنين بالمحافظة على المحطات التي تساهم في نظافة البيئة.