صلاح يعلق على تمثاله بالشمع في متحف “توسو” في لندن

أخبارليبيا24

علّق نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح. على تمثال الشمع الذي يجسده، في متحف “توسو” في لندن بأنه “نعمة من الله”.

وقال صلاح، عندما شاهد التمثال في المتحف، إنه شعر كأنه “ينظر إلى نفسه في المرآة”.

ويظهر تمثال نجم المنتخب المصري الموجود بالمتحف وهو يرتدي بدلة بيضاء اللون، ويرفع يده إلى السماء في إشارة لاحتفاله المعتاد عندما يسجل الأهداف.

المتحف صمم لأول مرة تمثال للاعب عربي ليصبح ضمن تماثيلهم. ويعد تمثال اللاعب هو الثالث بعد تمثالان اللاعبان ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو.

يذكر أن المتحف كان قد أخضع اللاعب المصري إلى جلسة قياسات قبل البدء في تصميم التمثال الشمعي، وذلك العام الماضي.