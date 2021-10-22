شكري يلتقي حفتر في بنغازي

أخبار ليبيا24

أجرى، وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، زيارة إلى بنغازي والتقى خلالها مع المشير خليفة حفتر.

أتى ذلك بعد مشاركته الخميس في مؤتمر دعم مبادرة استقرار ليبيا بطرابلس.

وهذه ثاني، زيارة لمسؤول إلى بنغازي يلتقي فيها حفتر، إذ التقت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، الأربعاء، مع حفتر في بنغازي.

وقال، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن شكري زار الخميس بنغازي لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبنى القنصلية المصرية.

وأضاف، أحمد حافظ، أن شكري التقى مع نائب رئيس الحكومة، حسين القطراني، وعميد بلدية بنغازي، تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين.

وذكر حافظ، أن شكري التقي، مع المشير خليفة حفتر، مؤكدًا على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا.

وأكد حافظ، أن مصر تولي اهتماما بالغا لتسوية الأزمة الليبية بما يلبي تطلعات الشعب الليبي واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها.

وشارك، بالمؤتمر ممثلون عن عدد من الدول، بهدف إعطاء دفعة للمسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأكدت، حكومة الوحدة، التزامها بالعمل من أجل عقد الانتخابات في موعدها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين وملتقى الحوار.

وقالت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، في ختام أعمال المؤتمر إن الحكومة ملتزمة بالعمل من أجل عقد الانتخابات الليبية في موعدها.

وأعربت المنقوش عن شكرها للدول التي شاركت في المؤتمر.

وكتبت على تويتر، “كل الشكر، والامتنان، والتقدير، لكل من شاركنا من الدول الشقيقة، والصديقة، والمنظمات الإقليمية والدولية، دون استثناء أو تمييز، في إنجاح مؤتمر استقرار ليبيا، وبهذا الزخم غير المسبوق الذي لم تشهد ليبيا مثيلا له منذ عقد من الزمن”.