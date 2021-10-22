حريق ضخم يلتهم “الكريمية” بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

تمكنت فرق الإطفاء بهيئة السلامة الوطنية من إخماد حريق كبير في السوق الاستثماري بمنطقة الكريمية جنوب غرب طرابلس.

واشتعل حريق ضخم بالسوق، بالتزامن مع عقد مؤتمر وزاري دولي بشأن مبادرة “استقرار ليبيا” .

مكافحة الحريق

وقالت هيئة السلامة الوطنية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن بلاغاً ورد إلى غرفة السيطرة عند الساعة 15:10 مفاده اندلاع حريق بالسوق الاستثماري الكريمية .

هيئة السلامة أوضحت أن فرق الإطفاء لقسم طرابلس تحركت على الفور مطقمة بقيادة رئيس فرع الهيئة بالمنطقة الغربية عقيد ثاير الشهاوي .

وعند وصولها لمكان الحريق باشرت فرق الإطفاء بعملية مكافحة الحريق، ونظراً لاتساع رقعة انتشار الحريق تم طلب الدعم من أقسام ابوسليم وجنزور والزاوية الغرب ووحدة السواني.

أعمدة الدخان

وأوضحت الهيئة، أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، بعد مجهود شاق استمر لسبعة ساعات متواصلة من العمل.

وارتفعت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من المباني المحترقة، وسط حشد ضخم من المواطنين الذين لاذوا بالفرار .

وسوق الكريمية هو أحد الأسواق المركزية المهمة في ليبيا ويخدم كامل المنطقة الغربية كما يخدم بعض المناطق الجنوبية من العاصمة ويتبع إدارياً بلدية السوانيوأُنشئ في الثمانينات من القرن الماضي.

واحتضنت العاصمة طرابلس أمس الخميس، مؤتمرا وزاريا دوليا معني بمبادرة الحكومة المعروفة بـ”استقرار ليبيا”.

استقرار ليبيا

وانطلق مؤتمر طرابلس الدولي لدعم استقرار ليبيا، اليوم الخميس، وسط مشاركة دولية واسعة، حشدتها الحكومة للدفع نحو الانتخابات وحل المليشيات.

وللمرة الأولى منذ إسقاط نظام حكم معمر القذافي عام 2011، يتوافد مشاركون في المؤتمر من نحو 31 دولة عربية وأجنبية إلى العاصمة طرابلس.

ووصلت إلى قاعة المؤتمر وفود الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية، إضافة إلى دول: الإمارات ومصر والسعودية والكويت وقطر والبحرين والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية.

وتكمن الأولوية بالنسبة للمجتمع الدولي في إجراء الانتخابات المصيرية التي لا تزال تحيط بها شكوك كثيرة بسبب الانقسامات الداخلية الحادّة.