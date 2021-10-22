الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بوصول مراقبين دوليين إلى ليبيا

أخبارليبيا24

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بوصول المجموعة الأولى من بعثة المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة. لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضافت اللجنة في بيان لها عبر حسابها على “فيسبوك” أن من مهام هذا الفريق أيضًا الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

واعتبرت اللجنة في بيان تابعته “أخبارليبيا24” هذه الخطوة بالمهمة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وعبرت عن ترحيبها بالجهود الوطنية المخلصة التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) في إطار تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وقرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم ( 2570 /2021).

وجددت اللجنة في بيانها دعمها الكامل لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) الرامية إلى الحفاظ على التهدئة والاستقرار. وتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والخبراء الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية ودون استثناء.