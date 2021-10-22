النصر يضم مدافع الملعب التونسي

القطار "أحمد المقصي" يوقع مع النصر

22 أكتوبر، 2021 4:59 م
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أخبار ليبيا 24
الدولي "أحمد الكيلو"

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن نادي النصر رسميًا تعاقده مع الظهير الأيمن الدولي “أحمد المقصبي” المعروف بلقب “الكيلو” قادماً من نادي الملعب التونسي .

وكشف حساب النصر عن انتداب “الكيلو” بمنشور قال فيه القطار “أحمد المقصي” وقع قبل قليل مع إدارة النادي .

ويعد أحمد المقصي “الكيلو” أحد أبرز لاعبي الدفاع في الكرة الليبية في السنوات الأخيرة، ونجح في التتويج مع منتخب ليبيا ببطولة الشأن عام 2014، كما تألق مع الاتحاد محليًا .

وكان النصر قد دعم صفوفه بعده انتدابات وذلك للمنافسة على لقب الدوري للموسم الجديد حيث تعاقد مع “معاذ العمامي”، والحارس “جواد رزق” و”يحيى الزليتني” و”حمزه الزوي” .

وعلى مستوى المحترفين الأجانب ضم المهاجم المغربي “عبد الرحيم مقران” والبرازيلي “نينينهو” والتونسي “مالك الميلادي” و”جونيور ميبيلي” .

وكان “أحمد المقصبي” قد لعب مع المنتخب الليبي بقيادة المونتينيجري زوران فيليبوفيتش، المدير الفني لمنتخب ليبيا مباراة ضد ضيفه التونسي قس شهر مارس الماضي  .

وكانت المباراة في إطار الجولة ماقبل الأخيرة للمجموعة العاشرة من تصفيات الكان الكاميرون 2021 .

وفس سياق آخر، تأسف عادل عمروش، المدرب السابق للمنتخب الليبي، على مستقبل اللاعبين الشباب في ليبيا، في ظل عدم وجود تخطيط من قبل اتحاد الكرة الليبي .

وقال عمروش، في تصريحات لبرنامج “سبورتيفا” على قناة ليبيا الأحرار “شاهدت لاعبين ليبين ممتازين في بطولة شمال إفريقيا بالجزائر، هذه الأجيال من المؤسف أن تنتهي؛ بسبب عدم الاهتمام”.

وأضاف: “اللاعب الليبي يعتبر من الأفضل في المغرب العربي، لكن المشكلة تكمن في التكوين الذهني والتكتيكي”.

وتابع: “كان لدي برنامج لتصدير اللاعبين الليبين للخارج، من أبرزهم أحمد الكيلو وربيع الشادي، وذلك بعدما أعجبت أندية أوروبية بمستواهم”.

22 أكتوبر، 2021 4:59 م
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