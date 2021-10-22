المنقوش: قمنا بدورنا ونترقب دور البرلمان 

أخبار ليبيا 24

قالت وزير الخارجية بالحكومة نجلاء المنقوش أن القضية الليبية تحتاج جرأة في التعامل والأطراف الليبية ترفض بعض المواقف بسبب التعقيدات.

وأوضحت في تصريحات لقناة العربية الحدث أن مؤتمر استقرار ليبيا عقد برغم كل الشكوك وجمع دولا لا توافق بينها وأنه يعد إنجاز.

وأشارت أن مؤتمر استقرار ليبيا لا يهدف لتأجيل الانتخابات وهو دليل على تعافي البلاد ولابد للمواطن المشاركة دون خوف.

وأكدت المنقوش وجوب التركيز على المسار الأمني لإجراء الانتخابات وأن ‏الحكومة تسعى لوضع خطة أمنية لذلك. ‎

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ونوهت أن الحكومة قامت بدورها في الانتخابات وأنها تترقب دور البرلمان في هذا الشأن.

وتابعت ” إن اللجنة العسكرية 5+5 جمعت الشرق والغرب وقد يفهم خروج المرتزقة على أنه عقبة أمام الانتخابات”.

المنقوش أكدت سعي الحكومة لانسحاب تدريجي متزامن للمرتزقة من البلاد وهو ملف معقد ولن يحدث في يوم واحد.