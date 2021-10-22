لنقي: سبع مواقف مبدئية “ثلاث لاءات وأربع نعم”

لا استقرار في وجود الفساد وعدم وجود آليات لمحاربته

22 أكتوبر، 2021 1:27 ص
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الزهراء لنقي
الزهراء لنقي

أخبارليبيا24

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقى هناك سبع مواقف مبدئية “ثلاث لاءات وأربع نعم”.

وأوضحت لنقي في منشور على حسابها على “فيسبوك” سبع مواقف مبدئية :ثلاث لاءات وأربع نعم.

وأضافت عضو ملتقى الحوار :”لا استقرار بدون شرعية سياسية، ولا استقرار في وجود الفساد وعدم وجود آليات لمحاربته”.

وتابعت لنقي :”لا لرفع التجميد على الأرصدة الليبية في غياب سلطة غير انتقالية تستند إلى شرعية منتخبة”.

وذكرت عضو الملتقى :”نعم لتجديد الشرعية السياسية عبر انتخابات عامة حرة نزيهة متزامنة في 24 ديسمبر بمراقبة دولية، ونعم لخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية”.

وقالت لنقي أيضًا :”نعم لدعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ومراقبة دولية لوقف إطلاق النار، ونعم لميثاق وطني جامع يؤكد على احترام نتائج الانتخابات ويرتكز على مبدأي الحقوق و عدالة التوزيع.

22 أكتوبر، 2021 1:27 ص
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