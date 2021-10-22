الدينالي يتسلم قيادة قاعدة بنينا الجوية

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احتضنت قاعدة بنينا الجوية، اليوم الخميس، مراسم تسليم واستلام بين رئيس أركان القوات الجوية الفريق طيار محمد منفور، واللواء طيار يونس الدينالي .

وكلف الفريق طيار ركن محمد منفور، اللواء طيار يونس الدينالي آمراً للقاعدة، وتمت مراسم التسليم والاستلام حسب السياق العسكري المتبع وبحضور أمراء الأجنحة والأقسام بالقاعدة .

معارك داعش

وقد ثمن رئيس أركان القوات الجوية على دور قاعدة بنينا باعتباره كان أمراً للقاعدة، هذه القاعدة التي كانت عصية على الجماعات الإرهابية والتي شهدت أشرس واعنف المعارك للدفاع عنها .

وشدد الفريق محمد، في ختام كلمته، على دور القواعد الجوية المختلفة في الارتقاء بمستوى القوات الجوية وأثنى على كفاءة ومجهودات اللواء يونس الدينالي وكافة منتسبيها من ضباط وضباط صف وجنود وحثهم على بذل المزيد من المجهودات والاجتهاد لرفع راية القوات الجوية العربية الليبية عالياً.

النجاة من الموت

وكان اللواء طيار يونس الدينالي قد نجا من الموت وهو يقود طائرة مقاتلة “ميغ23” ذات المقعد الواحد بعد استهدافها من قبل المجموعات الإرهابية.

وتمكن الدينالي من القفز من الطائرة التي سقطت في محور غرب بنغازي “قنفودة” إثر استهدافها بصاروخ حراري ووصل إلى الأرض بسلام .

يشار إلى أن الفريق ركن طيار محمد منفور، كشف، في احتفال بالثانوية الجوية مرتوبة بجنوب درنة، مؤخرًا، عن أنه سوف يتم إعلان افتتاح الثانوية الجوية وفرع الكلية الجوية للطيران العمودي، كما سيتم الإعلان لاحقا عن الكلية الجوية للطيران المقاتل.

وأكد منفور، أن شعار الكلية الجوية لن يتغير وسوف يظل هو نفسه الذي أنشأ بالكلية الجوية مصراتة في عام 1957، مشيرًا إلى هذا تأكيد للحفاظ على مبادئ توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

نبذة عن المنفور

ومنفور من مواليد طبرق في العام 1957 انضم للقوات المسلحة عام 1977، وتحصل على الشهادة الأكاديمية العسكرية الجوية بيوغسلافيا عام 1981 وحصل على الترتيب الأول على دفعته .

كما تحصل على دورة مدرب طيار على الطائرة بيوغسلافيا وكان ترتيبه الأول من بين 45 متدربا بينهم 30 يوغسلافيا

وله عدة مهارات يجيد اللغة الإنجليزية والكرواتية اليوغسلافية والقراءة بها والترجمة الفورية إلى جانب أن له مؤلفات عديدة في المجال .

وهو زميل بكلية كراتشي الحربية الجوية كراتشي باكستان وحاصل على شهادة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية .

وانشق عن نظام القذافي في 2011 وتم تكليفه من المجلس الوطني الانتقالي بإدارة وتسيير المطار المدني بطبرق .

وتحصل على عدة دورات منها دورة أمراء أسراب ودورة ألوية جوية وآخر المهام التي كلف بها آمر عمليات القوات الجوية بالمنطقة الوسطى وهو قائد لعدة طائرات منها (ميج 21 – ميج 23 – والميراج 5) ولديه في رصيده أكثر من 2000 ساعة طيران حربي.

وتم تعيينه في 2015 آمرا لقاعدة بنينا الجوية، وفي أغسطس 2018 تمت ترقية العميد محمد المنفور الى رتبة لواء.