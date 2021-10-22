الدبيبة يشكل فريقا حكوميا لـ “مهمة عمل” في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا يقضي بتشكيل فريق حكومي لمهمة عمل رسمية في بنغازي.

وترأس فريق العمل وفق نص القرار رقم (374) لسنة 2021م نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبوجناح.

وضمت عضوية الفريق كل من وزير الحكم المحلي، ووزير المالية، ووزير الإسكان والتعمير، ووزير المواصلات.

كما ضم الفريق وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ووزير وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.

ويحسب نص القرار يستمر الفريق في مهمة عمل رسمية إلى مدينة بنغازي لمدة أسبوع.

وسيجري الفريق زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة، وكذلك مهمة مقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، لمناقشة واستقصاء موقفه الأخير من حكومة الوحدة الوطنية.

وأيضا يهدف الفريق إلى حث القطراني على ضرورة عودته لمباشرة مهام عمله، والابتعاد عن كل ما يسبب في تأجيج الموقف في ليبيا نحو إعادة مشهد الانقسام المؤسساتي.