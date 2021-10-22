الأهلي طرابلس يطمح إلى الفوز على بيشارا في بنغازي

أخبار ليبيا 24- خاص

بدأ فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم استعداداته بمدينة بنغازي تحضيرا لمواجهة بيشارا يونايتد التنزاني المقررة غدا السبت.

ويحتضن ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي لقاء الأهلي طرابلس و ضيفه بيشارا يونايتد التنزاني ضمن إياب الدور التمهيدي للكونفدرالية.

ويسعى فريق الأهلي طرابلس لتعويض خسارته في مباراة الذهاب التي خسر فيها بتنزانيا بهدفين دون رد.

وبدأ الأهلي تدريباته بملعب شهداء بنينا الخميس تحت إشراف المدرب الفرنسي سيموندي في حصة تدريبية لساعتين متواصلتين.

وغاب عن تدريبات الفريق لاعب الوسط محمد الجورني بسبب إصابته خلال مباراة الذهاب وستبعده عن الفريق لأشهر كما تغيب الظهير علي معتوق بداعي الإصابة.

ويحاول الأهلي طرابلس الاعتماد على عدد مِن عناصر الخبرة لمفاجأة بيشارا التنزاني وتحقيق التأهل.