هذا ما أكدته دي كارلو لرئيس المفوضية عماد السايح

21 أكتوبر، 2021 12:01 م
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أخبار ليبيا 24 

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح صباح اليوم الخميس مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روز ميري دي كارلو دعم الأمم المتحدة للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأكدت المفوضية على صفحتها الرسمية بالفيس بوك أن اللقاء الذي إنعقد بديوان مجلس المفوضية، بحث سبل دعم المجتمع الدولي، للانتخابات الليبية كحل سلمي ينفتح على آفاق مستقبلية لدولة قوامها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، من خلال تنظيم انتخابات مهنية تحظى بالقبول والثقة من كافة الأطراف.

من جانبها أكدت دي كارلو على دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة للجهود المبذولة لنجاح الانتخابات الليبية، مشيدة بمستوى الاستعدادات الفنية للمفوضية، وجاهزيتها العالية لتنفيذ هذا الاستحقاق المرتقب.

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21 أكتوبر، 2021 12:01 م
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