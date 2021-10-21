هكذا غرّد رونالدو بعد قيادته لـ مانشستر يونايتد لقلب الخسارة إلى فوز على أتلانتا الإيطالي

21 أكتوبر، 2021 1:32 ص
5

أخبار ليبيا24

غرّد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب قيادته لفريقه مانشستر يونايتد، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لقلب تأخره بهدفين أمام أتلانتا الإيطالي إلى فوز ثمين بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وكتب رونالدو، “نعم. مسرح الأحلام مشتعل. نحن أحياء. نحن مان يونايتد. نحن لا نستسلم أبدا، هذا هو أولد ترافورد”.

وقبل أن يقلب اليونايتد النتيجة، تقدم اتلانتا الضيف بهدفين حملا توقيع الكرواتي ماريو باساليتش والتركي ميريح ديميرال في الدقيقتين 15 و29 على التوالي.

لكن رونالدو وزملائه قلبوا النتيجة رأسا على عقب بتسجيل لثلاثة أهداف متتالية عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 53 وهاري ماغوير في الدقيقة 75 ورونالدو في الدقيقة 81.

الوسوم
21 أكتوبر، 2021 1:32 ص
5

مقالات ذات صلة

الرئاسي يجتمع باللجنة العسكرية بشأن “انسحاب المرتزقة والمقاتلين الجانب”

21 أكتوبر، 2021 1:56 ص

ديكاردو تزور بنغازي وتلتقي حفتر

21 أكتوبر، 2021 1:08 ص
نجلاء المنقوش

المنقوش تغرد قبل موعد انعقاد المؤتمر الوزاري الدولي في طرابلس

20 أكتوبر، 2021 11:35 م

تعاون ليبي بولندي في مجال النفط

20 أكتوبر، 2021 10:42 م
زر الذهاب إلى الأعلى