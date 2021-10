هكذا غرّد رونالدو بعد قيادته لـ مانشستر يونايتد لقلب الخسارة إلى فوز على أتلانتا الإيطالي

أخبار ليبيا24

غرّد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب قيادته لفريقه مانشستر يونايتد، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لقلب تأخره بهدفين أمام أتلانتا الإيطالي إلى فوز ثمين بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وكتب رونالدو، “نعم. مسرح الأحلام مشتعل. نحن أحياء. نحن مان يونايتد. نحن لا نستسلم أبدا، هذا هو أولد ترافورد”.

Yes! The Theater Of Dreams is on fire! We are alive! We are Man. United and we never give up! This is Old Trafford! 🔴⚪️⚫️ 💪🏽 pic.twitter.com/3rsmOBpS8H

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 20, 2021