مخالفات كارثية دعت قعيم لإغلاق عيادة 10 مارس في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أغلق وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم عيادة 10 مارس بمدينة بنغازي وذلك لوجود عدد من المخالفات وصفها بالكارثية.

وأوضحت صفحة المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية على الفيسبوك أنه تم إغلاق العيادة بالشمع الأحمر واستدعاء مجلس إدارتها نظراً لاكتشاف مُخالفات كارثية إبتداءً بجلب أطباء أجانب ووجود مُبالغة في تسمية صِفاتهم ومُستوياتهم الطبية واستخدام مُستحضرات وحُقن لتوسيع الشُعب الهوائية مُنتهية الصلاحية مُنذ عام بالإضافة إلى وجود دورة مياه داخل غُرفة العمليات ما يعتبر مُخالفا للقوانين.

وأكد المكتب على عدم وجود أجهزة تعقيم بالعيادة وعدم توفر أي أذونات مزاولة وإجراءات قانونية من وزارة الصحة وافتقار غرفة العناية لأبسط المواصفات ووجود وروائح كريهة في بعض غرف العيادة.

وأشار المكتب إلى أن الإغلاق يأتي بعد ورود معلومات ومُتابعة لشكاوى المواطنين المترددين على العيادة مِن قبل اللجنة المكلفة بقرار وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم والتي اكتشفت بعد التدقيق في كل ما يُخص عمل العيادة أن الأطباء الأجانب يجرون عمليات صعبة للحالات ومن ثم يختفون عن الأنظار لمدة أشهر، وتُترك الحالة دون مراجعة ومراقبة من الطبيب للحالة وعند سؤال القائم على العيادة حول أسباب هذه المخالفات، ادعى بأن العمليات متوقفة بالعيادة منذ أربعة أشهر، وبعد تفتيش وتدقيق المختصين باللجنة في مُستندات وكشوفات العيادة تم العثور على عمليات أجريت بتواريخ حديثة عكس إفادة المذكور، وتم تشميع العيادة بالشمع الأحمر وضبط مُديرها بإذن من النيابة العامة لإحالته للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للوائح المعمول بها في الدولة الليبية.