في حضور سيالة.. اللافي يلتقي بوزير دولة ألمانيا للشؤون الخارجية

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التقى، نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الخميس في طرابلس، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا “نيلس انين”.

وجرى، اللقاء في حضور، وزير خارجية حكومة الوفاق الأسبق، محمد سيالة.

وكتب اللافي على تويتر، “استقبلنا اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية المانيا السيد “نيلس انين”، الذي أكد استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري”.

وأضاف، “قد أشدنا بدور ألمانيا البارز في استقرار ليبيا، ورعايتها لمؤتمر برلين (1و2) الذي أدى لوقف إطلاق النار”.

استقبلنا اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية المانيا السيد "نيلس انين"، الذي أكد استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري.

وقد أشدنا بدور ألمانيا البارز في استقرار ليبيا، ورعايتها لمؤتمر برلين (1و2) الذي أدى لوقف إطلاق النار pic.twitter.com/ORohvGyzU9 — عبد الله اللاّفي Abdullah Al-Lafi (@ALafidpc) October 21, 2021

وجى هذا اللقاء هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الدولي لدعم “مبادرة استقرار ليبيا” التي أطلقتها حكومة الوحدة.