ظهور مخلوقات ثلاثية العيون تعود لعصور ما قبل التاريخ مكن أن تبقى بيوضها بحالة ثبات لعقود في الصحراء حتى تهطل الأمطا

ظهرت المئات من المخلوقات الغريبة التي تشبه مخلوقات عصور ما قبل التاريخ، في ظاهرة غريبة جدا شهدتها ولاية أريزونا الأميركية في منطقة صحراوية.

وظهرت هذه المخلوقات الغريبة بعد أن فقست بيوضها في بحيرة صنعتها مياه الأمطار. وبحسب المسؤولين عن أحد النصب التذكارية القريبة، الذين رصدوا هذه الظاهرة الفريدة، ظهرت المخلوقات بعد رياح وأمطار موسمية في المنطقة.

وقالت مسؤولة الترجمة الفورية في نصب “ووباتكي” الوطني في أميركا لورين كارتر، في تصريحات أدلت بها لمجلة “Live Science” العلمية الشهيرة، إن هذه المخلوقات بحجم الشرغوف، “تبدو مثل سلطعون حدوة حصان صغير بثلاث عيون”.

وبحسب جامعة “سنترال ميشيغان”، إن هذه المخلوقات الفريدة التي حيرت البعض، يطلق عليها اسم “Triops”، ويمكن أن تبقى بيوضها في حالة ثبات لعقود في الصحراء حتى تهطل الأمطار الكافية لإنشاء بحيرات توفر ملاذا جيدا وملائما لها لتفقس صغارها وتضع بيوضها للأجيال القادمة.

ونوهت المجلة العلمية في مقالها الذي نشرته عن الحادثة بعنوان “ظهور مئات من روبيان ديناصورات ثلاثية العيون بعد الرياح الموسمية في ولاية أريزونا”، إن ظهور هذه المخلوقات غير شائع، لدرجة أنه عندما أبلغ السائحون عن رؤيتهم في بحيرة مؤقتة مليئة بالمطر داخل ساحة مخصصة للاحتفالات في منطقة النصب التذكاري، لم يعلم الموظفون ما هذه المخلوقات ووقعوا بحيرة من أمرهم حول ما يجب القيام به.

ويأخذ شكل هذه المخلوقات التي يطلق عليها علميا اسم (dinosaur shrimp) أي روبيان الديناصورات، الهيكل الدائري المحاط بترس صغير.

وقالت كارتر: “بعد هطول أمطار موسمية في أواخر يوليو الماضي، علمنا أن هناك ماء في ملعب الكرة، لكننا لم نتوقع أي شيء يعيش فيه… ثم جاء زائر وقال: مرحبا، لديكم ضفادع صغيرة في ملعب كرة القدم الخاص بكم”.

وتابعت كارتر: “مسكتها بيدي ونظرت إليها وقلت: “ما هذا؟ لم يكن لدي أي فكرة، لكن ظهر لاحقا على أنه مخلوق أليف من نوع “Triops” ثم كان علي البحث عنها”.

يمكن أن تعيش هذه المخلوقات إلى نحو 90 يوما، حيث تلتهمها الطيور المحلية بشكل سريع كما حدث في البركة الضحلة المكتشفة.

وعادة ما يتزاوج ثلاثي العيون هذا عن طريق التكاثر بين الإناث والذكور، ولكن في أوقات الندرة، يكون لديها وسائل أخرى؛ حيث تتمتع هذه القشريات بميزة فريدة جدا، فهي خنثى أيضا عند الندرة، مما يعني أن لديها أعضاء جنسية من الذكور والإناث على حد سواء، وتستطيع القيام بالتوالد العذري، مما يعني أن الإناث يمكن أن تنتج نسلًا من بيض غير مخصب.