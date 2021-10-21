سميو: الوضع الوبائي في ليبيا أفضل

أخبار ليبيا 24

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، إن الوضع الوبائي حالياً أفضل من الأشهر الماضية.

وأوضح سميو لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن نسبة الإصابات مقابل المسحات تتراوح بين 10 و15 ‎%‎.

مشيرا أن الأشهر الماضية كانت تصل أحياناً بين 45 و 60 ‎%‎، لافتاً إلى أن هناك تخوف كبير مع دخول فصل الشتاء، خصوصاً على الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم وغير المصابين سابقاً.

سينوفاك

وتوقع سميو وصول 306 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني لتعطي كجرعة ثانية للأشخاص الذين تلقوا نفس اللقاح.

فايزر

وتوقع سميو وصول شحنة لقاح فايزر خلال شهر نوفمبر والتي ستعطى للنساء الحوامل كجرعة أولى وثانية.

الوضع الوبائي

وكان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 17 حالة وفاة، و436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بين 3422 عينة تلقاها المركز من المختبرات المختلفة.

وأوضح المركز أن عدد العينات السلبية وصل إلى 2986، فيما بلغت نسبة الحالات الإيجابية 12.7%، وعدد الحالات الحرجة بلغ 192 حالة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء وصل إلى 1309 حالات.

في حين تم تسجيل 17 حالة وفاة بواقع 6 في المنطقة الغربية.

بينما سجلت المنطقة الشرقية 10 حالات وحالة واحدة في المنطقة الجنوبية.

ووصل إجمالي الإصابات إلى 352192 حالة والحالات النشطة 62247 والمتعافين 284983 والوفيات 4962.