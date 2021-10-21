دي كارلو تهنئ لجنة 5+5 العسكرية

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إلتقت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أمس في بنغازي وقبلها في طرابلس.

وقالت دي كارلو عبر موقع الأمم المتحدة على شبكة الانترنت أنها هنأت لجنة 5+5 على النجاحات التي حققتها خاصة اعتماد خطة العمل لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الاجانب والمرتزقة وإعادة فتح الطريق الساحلي وتبادل المعتقلين.

وكانت دي كارلو قد إلتقت في نفس اليوم مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في بنغازي حيث ناقشت مختلف القضايا الأمنية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مؤكدة أن مراقبو الأمم المتحدة سيكون لهم دورًا داعمًا ومهمًا بهذا الشأن.

