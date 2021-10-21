دي كارلو: الأمم المتحدة تدعم خروج القوات الأجنبية من ليبيا

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شددت، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روز ماري دي كارلو، في كلمتها مؤتمر “مبادرة استقرار ليبيا” الوزاري الدولي المنعقد اليوم الخميس في طرابلس إلى ضرورة مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقالت دي كارلو، إن الأمم المتحدة تدعم مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأضافت، نحث الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستقدم المساعدة الفنية اللازمة لإجرائها في موعدها.

وأكدت دي كارلو على أن الأمم المتحدة، تعمل بجدية على تسهيل العملية السياسية في ليبيا، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج لتحقيق المصالحة في ليبيا.

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لدعم “مبادرة استقرار ليبيا” في طرابلس، بمشاركة دولية واسعة، على مستوى وزراء الخارجية، إضافة إلى أن ممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي.