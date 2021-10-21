ديكارلو تزور بنغازي وتلتقي حفتر

أخبار ليبيا24

التقت، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، الأربعاء، خلال زيارتها إلى بنغازي مع المشير خليفة حفتر.

وقالت ديكارلو، إنها ناقشت مع حفتر القضايا الأمنية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة إلى أن مراقبي الأمم المتحدة سيلعبون دورًا داعمًا ومهمًا في هذا الشأن.

هذا اللقاء جرى بينما، أعلن المشير خليفة حفتر، تعليق عمله العسكري في الأول من أكتوبر الجاري، وتكليف الفريق أول عبدالرازق الناظوري، لقيادة الجيش الوطني، لمدة ثلاثة أشهر.

ديكاردو، أعلنت قبل يومين عن إجراء زيارة إلى ليبيا، لمناقشة دعم العملية السياسية مع الأطراف الفاعلة في البلاد.

كما أعلنت عن نيتها في المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا، والذي سيعقد الخميس في العاصمة طرابلس، في حضور دولي موسع.