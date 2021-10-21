تعليق النائب أبوبكر سعيد على مؤتمر دعم الاستقرار انعقاد مبادرة استقرار ليبيا في طرابلس حدث تاريخي

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قال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد إن انعقاد مبادرة استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس يعتبر حدث تاريخي.

وأضاف سعيد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن ومن يقلل من هذا الحدث لا يفقه شيئًا في السياسة الدولية.

وتابع عضو مجلس النواب :”أن هذا المؤتمر رسالة قوية أن ليبيا عاد لها الأمن والاستقرار ويمكنها أن تلعب من الآن وصاعدًا دوراً محوريًا في استقرار دول الجوار والقارة الأفريقية”.

وذكر سعيد أن وذكر سعيد أن التحدي الأبرز القادم هو إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية لتأكيد الشرعية. وطمأنة العالم أن ليبيا تسير فعليًا في الاتجاه الصحيح.

وأفاد النائب أن هذا ما سوف يُشجع أغلب الشركات الأجنبية الكبرى لاستئناف نشاطها والدخول للسوق الليبي بشكل أوسع.

وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة دعا جميع الأطراف إلى احترام الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

وحث الدبيبة في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على إرسال مراقبين لانتخابات ديسمبر.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن الوجود العسكري الأجنبي بات ملفا يزعج جميع الليبيين.

ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، إنه لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة على كل أراضيها.

المنقوش أكدت حاجة البلاد إلى استقرار سياسي يضمن لجميع أطراف الشعب الليبي.

