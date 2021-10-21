تعرف على عدد المشتركين في نتفليكس بعد مسلسل لعبة الحبار

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أكد وكالة رويترز أن شركة “نتفليكس أعلنت أن الإهتمام العالمي بمسلسل الإثارة الكوري (سكويد جيم) أو “لعبة الحبار” اجتذب عددا من العملاء الجدد أكبر مما كان متوقعا.

وقالت الوكالة إن الشركة وجهت رسالة ربع سنوية إلى المشتركين أوضحت فيها أن تعزيز محتوى البث سيساعد على جذب المزيد من العملاء حتى نهاية العام .

وبعد هبوط أعداد المشتركين بشكل حاد في النصف الأول من 2021، قالت الشركة إنه تم تسجيل 4.38 مليون مشترك من يوليو حتى سبتمبر، مما رفع عدد مشتركيها إلى 213.6 مليون في أنحاء العالم .