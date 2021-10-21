تعرف على عدد المشتركين في نتفليكس بعد مسلسل لعبة الحبار

21 أكتوبر، 2021 12:55 م
0

أخبار ليبيا 24

أكد وكالة رويترز أن شركة “نتفليكس أعلنت أن الإهتمام العالمي بمسلسل الإثارة الكوري (سكويد جيم) أو “لعبة الحبار” اجتذب عددا من العملاء الجدد أكبر مما كان متوقعا.

وقالت الوكالة إن الشركة وجهت رسالة ربع سنوية إلى المشتركين  أوضحت فيها أن تعزيز محتوى البث سيساعد على جذب المزيد من العملاء حتى نهاية العام .

وبعد هبوط أعداد المشتركين بشكل حاد في النصف الأول من 2021، قالت الشركة إنه تم تسجيل 4.38 مليون مشترك من يوليو حتى سبتمبر، مما رفع عدد مشتركيها إلى 213.6 مليون في أنحاء العالم .

الوسوم
21 أكتوبر، 2021 12:55 م
0

مقالات ذات صلة

هكذا غرّد رونالدو بعد قيادته لـ مانشستر يونايتد لقلب الخسارة إلى فوز على أتلانتا الإيطالي

21 أكتوبر، 2021 1:32 ص
مخلوقات ثلاثية العيون

ظهور مخلوقات ثلاثية العيون تعود لعصور ما قبل التاريخ

21 أكتوبر، 2021 12:52 ص
مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة يعتذر للشعب المغربي

21 أكتوبر، 2021 12:49 ص

فيديو لحمير “مسلوخة” يثير الرعب في مصر

21 أكتوبر، 2021 12:47 ص
زر الذهاب إلى الأعلى