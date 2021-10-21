ترامب يطلق منصة جديدة بعد حضره بمواقع التواصل الاجتماعي

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أعلن، الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي تحمل اسم “تروث سوشيال”.

وذكر ترامب، أنه أنشأ هذه المنصة إضافة إلى مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا “للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا”.

خطوة هذه جاءت بعد أن حظرت شركات تويتر وفيسبوك ويوتيوب في يناير الماضي، حساباته ترامب، بتهمة تحريضه أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.

وأشار ترامب إلى أن منصته الجديدة ستنطلق تجريبيا الشهر المقبل على أن تصبح متاحة أمام العامّة في الربع الأول من 2022.

وأوضح في بيان، أنه خلال الفترة التجريبية يتعين على من يرغب بفتح حساب على منصة “تروث سوشيال” أن يتلقى منها “دعوة” بعد أن يسجل اسمه على قائمة انتظار في موقع إلكتروني مخصّص لهذه الغاية، أما في الربع الأول من العام المقبل فسيصبح التسجيل متاحا أمام الجميع.