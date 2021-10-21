بينهم طفل.. ثلاث أصابات برصاص عشوائي في بنغازي

أخبار ليبيا 24

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي ثلاثة مصابين برصاص عشوائي في مناطق وأحياء متفرقة.

وقال مصدر طبي بالمستشفى لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إنهم استقبلوا الطفل مفتاح موسى مفتاح (10 أعوام).

وأشار المصدر أن إصابته جراء عيار ناري عشوائي في الرأس، أمام محل إقامته بمنطقة سيدي يونس، وحالته الصحية مستقرة.

وأوضح المصدر، أن الشاب محمد يونس الدرسي (25 عاماً) أصيب في الرجل اليمنى بمنطقة الليثي، وهو من سكان منطقة بطة.

وأيضا هاني رفعت محمود (30 عاماً) مصري الجنسية أصيب في الصدر بعيار عشوائي بمنطقة بوهديمة، وحالتهما الصحية مستقرة، بعد تلقيهم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

يذكر أن مدينة بنغازي تعاني كغيرها من المدن الليبية من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما ادى الى سقوط الالاف الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.