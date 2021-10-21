بماذا علق وزير الخارجية المصري بشأن قرار مجلس الأمن رقم “2570” حول ليبيا

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الخميس، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، “سامح شكري”، والوفد المرافق له، المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا .

وبحث الاجتماع عدداً من الملفات التي تهم الشأن السياسي الليبي، وخاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وتوفير الدعم الكامل لدور اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5)، في مهمة إخراج كافة أشكال التواجد الأجنبي من ليبيا، والوصول إلى الاستقرار الدائم في البلاد .

ومن جهة أخري، قال وزير الخارجية المصري، إنه لا مجال للحديث عن تحقيق استقرار ليبيا بصدق وجدية إلا بالتنفيذ الكامل لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570، والمخرجات المتوافق عليها دولياً وإقليمياً الصادرة عن مؤتمر برلين 2، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ودول جوار ليبيا، بشأن انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون استثناء أو تفرقة، وهو ما سيمثل إنصاتاً واستجابةً لرغبة بل ومطالبة الشعب الليبي مما سيتيح الفرصة الحقيقية لبناء وتطور القدرات الذاتية الليبية بحيث يأخذ الليبيون مقدراتهم في أيديهم .

وأضاف في كلمته بمؤتمر دعم واستقرار ليبيا المنعقد في طرابلس اليوم “أجدد لكم استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في ليبيا في هذا المجال، ونتطلع إلى تضافر جهود المُجتَمعين اليوم للخروج بتوافق على تحقيق أدوات تنفيذ ومراقبة إتمام خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في إطار زمني واضح .