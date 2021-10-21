انفوجرافيك | مقارنة الموقف الوبائي لكورونا في ليبيا بين الأسبوعين الماضيين

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أظهرت نتائج المركز الوطني لمكافحة الأمراض حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين تسجيل 8070 إصابة إضافة إلى 212 حالة وفاة نتيجة مرض كوفيد19.

ونشرت مكافحة الأمراض مقارنة بين الموقف الوبائي لكورونا في ليبيا بين الأسبوعين الماضيين الـ(40) و الـ(41) حيث بينت الآتي:

عدد العينات

الأسبوع الأول: 29397

الأسبوع الثاني: 29397

الإصابات

الأسبوع الأول: 3,815

الأسبوع الثاني: 4,255

معدل الإيجابية

الأسبوع الأول: 14 %

الأسبوع الثاني: 0.14 %

حالات الشفاء

الأسبوع الأول: 9501

الأسبوع الثاني: 7590

حالات الوفاة

الأسبوع الأول: 112

الأسبوع الثاني: 100