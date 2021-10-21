انفوجرافيك | مقارنة الموقف الوبائي لكورونا في ليبيا بين الأسبوعين الماضيين
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أظهرت نتائج المركز الوطني لمكافحة الأمراض حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين تسجيل 8070 إصابة إضافة إلى 212 حالة وفاة نتيجة مرض كوفيد19.
ونشرت مكافحة الأمراض مقارنة بين الموقف الوبائي لكورونا في ليبيا بين الأسبوعين الماضيين الـ(40) و الـ(41) حيث بينت الآتي:
عدد العينات
الأسبوع الأول: 29397
الأسبوع الثاني: 29397
الإصابات
الأسبوع الأول: 3,815
الأسبوع الثاني: 4,255
معدل الإيجابية
الأسبوع الأول: 14 %
الأسبوع الثاني: 0.14 %
حالات الشفاء
الأسبوع الأول: 9501
الأسبوع الثاني: 7590
حالات الوفاة
الأسبوع الأول: 112
الأسبوع الثاني: 100