المنقوش: قريبًا سنجتمع في عروس المدن بنغازي وعروس الصحراء سبها

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قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، إن ليبيا كانت على مدى 11 عاما تعاني الحروب والتهجير، واليوم تجمعنا عاصمتها عروس البحر طرابلس .

المنقوش أضافت سنجتمع قريبا في عروس المدن بنغازي وعروس الصحراء سبها في مؤتمرات مماثلة .

وأكدت أن مؤتمر استقرار ليبيا هو امتداد لمؤتمر برلين 2 واستكمالا لمخرجته، مشيرة إلى أن لهذا المؤتمر رمزية عميقة لكل الليبين .

وتابعت “الشعب الليبي حملنا مسؤولية الاستقرار ولن نخذله فيه، وأنه لا استقرار لبلد إلا بسيادة كاملة على كافة أراضيه”.

وأكملت “إننا في أحوج ما يكون لاستقرار سياسي وعدل يكفل للجميع المشاركة في تعزيز التحول الديمقراطي ”.

وقالت جميع الليبيون معنيون بإعادة السيادة الليبية، واحترام نتائج الانتخابات المقبلة مهما كانت، ومكافحة الإرهاب والفساد بكل أشكاله كونه عدو للإنسانية .

وأضافت “من كان يريد الاستقرار في ليبيا فليدعمنا في استعادة سيادة بلدنا بشكل كامل، لافتة إلى أن ليبيا بتاريخها وشعبها وقيادتها تحفظ في إرشيف ذاكرتها كل خير قدم لها .