المغرب تحظر الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة بسبب ارتفاع حالات كوفيد

أعلنت المغرب اليوم عن حظر الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة مع تزايد المخاوف من ارتفاع معدلات حالات الإصابة بفيروس Covid-19.

وألغت شركات الطيران عدة رحلات جوية بين البلدين يوم الأربعاء.

تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن المعدل الأسبوعي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها في الدولة الواقعة شمال إفريقيا في 14 أكتوبر بلغ 10.4 فقط لكل 100 ألف شخص.

وبالمقارنة ، فإن المعدل الحالي في المملكة المتحدة هو 445.5 لكل 100 ألف شخص.

و قد أعلنت المملكة المتحدة عن ما يقرب من خمسون ألف حالة جديدة اليوم ، مما أدى إلى مخاوف من إغلاق شتوي آخر.

و نقلا عن صحيفة الميترو الأنجليزية سجلت بريطانيا أعلى معدل وفيات ناجم عن فيروس كورونا منذ مارس الماضي .