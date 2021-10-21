الفارسي تطالب بتحديد سقف زمني لإخراج القوات الأجنبية

أخبار ليبيا24

طالبت، عضوة ملتقى الحوار السياسي، الدكتورة أم العز الفارسي، بضرورة تحديد سقف زمني لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقالت الفارسي، إن مٶتمر استقرار لیبیا سيكون مجرد “مأتم وسنشبع فیه لطما” ما لم يتم وضع آليات تنفيذ إخراجهم والتزام كل المعنيين بالأمر بها.

وكتب أم العز الفارسي، “أولوياتنا الانتخابات المباشرة ومتزامنة ديسمبر 2021، والضغط على المعنیین باعتماد القاعدة الدستوریة لها، وتحدید سقف زمني لإخراج أي قوات أجنبیة، أي كانت مبررات الأطراف الداعمة لهم ، ووضع آليات التنفيذ والتزام کل من یعنیهم الأمر بها، وإلا فأن مٶتمر استقرار لیبیا مجرد مأتم وسنشبع فیه لطما”.