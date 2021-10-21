الصغير ينتقد غياب المجلس الرئاسي عن مؤتمر طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، غياب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي عن مؤتمر “دعم استقرار ليبيا” في طرابلس. وقال الصغير في صفحته بـ فيسبوك، “غاب المجلس الرئاسي رئيساً وأعضاء لا بالحضور الشخصي ولا بالكلمات ولا بالموقف”.

الرئاسي

وأوضح الصغير “إن الشأن الخارجي والدولي من صميم اختصاصات الرئاسي دون غيره في تمثيل ليبيا في المحافل الدولية”. وتابع الصغير، “أن تكون المبادرة في بدايتها ونشأتها جاءت على لسان وزيرة الخارجية فهذا لا يعني نهائيا بأن هذا الملف حكومي تنفيذي”.

الخارجية

وأضاف، إن “ملف وقطاع الخارجية حسب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي أمر مناط بالمجلس الرئاسي”. مشيرا أن وزير الخارجية يتم اختياره بالتشاور والتوافق بين المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة. وأكد الصغير أن هناك فجوة متعاظمة بين الحكومة والرئاسي حتى وإن حاول الرئاسي ورئيس الحكومة التغطية عليها بصور التضامن والتعاضد.

وتابع الصغير “سنرى إذا ما كانت الخارجية أو رئيس الحكومة أو الرئاسي سيفسرون غياب أو تغييب الأخير عن هذا المحفل“. واختتم الصغير حديثه قائلا: في المؤتمرات الدولية يخطر الضيوف من قبل المنظمين على سير الجلسات وجدول أعمالها وإذا ما كان هناك مداولات سرية (غير منقولة) أو نقل مباشر لكل أعمال المؤتمر.