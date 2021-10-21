الرئاسي يجتمع باللجنة العسكرية بشأن “انسحاب المرتزقة والمقاتلين الجانب”

21 أكتوبر، 2021 1:56 ص
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أخبار ليبيا24

اجتمع، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، مع رئيس حكومة الوحدة، بصفته وزيرًا للدفاع، عبدالحميد الدبيبة، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في طرابلس.

وفي تغريدة على تويتر، كتب اللافي، “بحثنا بصفة القائد الأعلى للجيش الليبي، رفقة وزير الدفاع، خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، خطة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية”.

وأضاف، “وأكدنا على الآليات التنفيذية التي وضعتها اللجنة في اجتماعها الأخير في جنيف”.

اللافي، تجنب في تغريدة ذكر القوات الأجنبية، والتي جاء ذكرها في خطة اللجنة العسكرية المشتركة، بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

 

 

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21 أكتوبر، 2021 1:56 ص
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