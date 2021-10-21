الدبيبة يهنئ رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن

أخبار ليبيا 24

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في إتصال هاتفي رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن على توليها المنصب مؤكدا على تميز العلاقات القائمة بين ليبيا وتونس واصفا إياها بالعلاقات مثالية.

وأوضح المكتب الأعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته بالفيس بوك أن الدبيبة أكد أن ليبيا تقف دائما الى جانب تونس، مشددا على عمق العلاقة بين البلدين والتي قال إنها بدأت منذ قرون وجعلت البلدين مرتبطين ببعضهما البعض إرتباطا وثيقا.

من جانبها نوّهت رئيس الحكومة التوتسية نجلاء بودن برفعة العلاقات القائمة بين تونس وليبيا، معربة عن أملها في أن تتطور العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، تجسيدا لروابط الأخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير، وبقيم التضامن والتعاون والتكامل.

وأعربت بودن عن استعداد تونس لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للسلطة الليبية، لتحقيق الأهداف المناطة بعهدتها، ولا سيما الوصول إلى إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر 2021.