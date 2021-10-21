دعم الزواج يعلن استئناف صرف الصكوك وقوائم المستفيدين

21 أكتوبر، 2021 11:13 م
4
دعم الزواج
أخبارليبيا

أخبارليبيا24- خاص

أعلن المنسق الإعلامي بصندوق دعم الزواج الأمين هامان الخميس استئناف صرف الصكوك وقوائم المستفيدين من المنحة بجميع بلديات ليببا.

وأضاف هامان لـ”أخبارليبيا24″ أنهم باشروا بإصدار صكوك المستفيدين من المنحة بعد اكتمال مطابقة كافة بيانات المنظومة الإلكترونية. مع مصلحة الأحوال المدنية.

وأكد المنسق الإعلامي أن الصكوك ستصل تباعًا عن طريق منسقي بلدياتهم خلال الأسبوع القادم.

وأوضح هامان، أنه عقد اجتماع موسع بين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مع مجلس إدارة صندوق دعم الزواج خالد أبوجناح لمتابعة وبحث آخر المستجدات.

وأشار إلى أنه تم نشر قوائم جميع المستفيدين من منحة دعم الزواج بجميع بلديات ليبيا والذين تم قبولهم عن طريق النظام الإلكتروني.

21 أكتوبر، 2021 11:13 م
4

مقالات ذات صلة

أخبارليبيا

هل فشل مؤتمر دعم الاستقرار؟

21 أكتوبر، 2021 11:21 م
مستشفى الجلاء

بينهم طفل.. ثلاث أصابات برصاص عشوائي في بنغازي

21 أكتوبر، 2021 10:43 م
أبوبكر سعيد

تعليق النائب أبوبكر سعيد على مؤتمر دعم الاستقرار

21 أكتوبر، 2021 10:28 م

الصغير ينتقد غياب المجلس الرئاسي عن مؤتمر طرابلس

21 أكتوبر، 2021 10:00 م
زر الذهاب إلى الأعلى