دعم الزواج يعلن استئناف صرف الصكوك وقوائم المستفيدين

أخبارليبيا24- خاص

أعلن المنسق الإعلامي بصندوق دعم الزواج الأمين هامان الخميس استئناف صرف الصكوك وقوائم المستفيدين من المنحة بجميع بلديات ليببا.

وأضاف هامان لـ”أخبارليبيا24″ أنهم باشروا بإصدار صكوك المستفيدين من المنحة بعد اكتمال مطابقة كافة بيانات المنظومة الإلكترونية. مع مصلحة الأحوال المدنية.

وأكد المنسق الإعلامي أن الصكوك ستصل تباعًا عن طريق منسقي بلدياتهم خلال الأسبوع القادم.

وأوضح هامان، أنه عقد اجتماع موسع بين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مع مجلس إدارة صندوق دعم الزواج خالد أبوجناح لمتابعة وبحث آخر المستجدات.

وأشار إلى أنه تم نشر قوائم جميع المستفيدين من منحة دعم الزواج بجميع بلديات ليبيا والذين تم قبولهم عن طريق النظام الإلكتروني.