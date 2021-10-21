اتحاد كرة القدم يكشف عن آلية وموعد الدوري الممتاز 

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مصدر من المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم أن الاتحاد الليبي وضع مقترح لنظام مسابقة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد 2021 – 2022 وقدمه إلى لجنة المسابقات بالاتحاد .

وقال مصدر مطلع إلى وكالة أخبار ليبيا 24 إن نظام الدوري سيكون من مجموعتين تتنافس على مرحلتين ذهاب وإياب وتضم كل مجموعة 10 فرق .

تأهل 3 فرق

هذا وحدد اتحاد الكرة تأهل 3 فرق من كل مجموعة لدوري التتويج وهي أصحاب المراكز الثلاث الأولى من كل مجموعة لتتنافس على لقب الدوري الليبي .

وبحسب المصدر نفسه فإن الهبوط يكون لصاحب الترتيب الأخير في كل مجموعة بعد انتهاء المرحلة الأولى ويلعب صاحب الترتيب ما قبل الأخير في كل مجموعة مع أصحاب الترتيب الثاني من مسابقة الصعود والخاصة بدوري الدرجة الأولى لتحديد فريقين يتأهلان ضمن كوكبة فرق الدوري الممتاز الموسم المقبل .

سحب قرعة

وحدد اتحاد الكرة الثلاثاء المقبل موعد لسحب قرعة مسابقة الدوري الليبي الممتاز بالعاصمة طرابلس .

هذا وحدد الاتحاد الليبي لكرة القدم الثلاثاء المقبل موعد لانطلاق منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

أندية الممتاز

ويسعى الاتحاد الليبي أن تكون نسخة هذا العام أكثر تنظيما من نسخة العام السابق والتي أقيمت وسط ظروف صعبة، إلا أن الاتحاد نجح في الوصول بها إلى مرحلتها النهائية والتي توج فيها الاتحاد بطلا للمسابقة .

من جانب آخر، بدأت منذ فترة عدد من أندية الممتاز تحضيراتها إما بمعسكرات خارجية على غرار الأهلي بنغازي، والاتحاد المصراتي، والأخضر، والاتحاد والاهلي طرابلس، أو بمعسكرات داخلية كأندية دارنس، والتعاون التي تعسكر في العاصمة طرابلس .

هذا وتعاني عدد من الأندية من أزمة مالية خانقة اضطرتها إلى التحضير بشكل عادي من خلال تدريباتها بمقرات أنديتها .