أطباء مصريون يستخرجون هاتفا من معدة مريض “ابتلعه منذ 6 أشهر”

شهدت إحدى مستشفيات مصر واقعة غريبة من نوعها، الجمعة، بعدما تمكن الأطباء من استخراج هاتف محمول من معدة مريض ابتلعه منذ ستة أشهر.

وبحسب ما نشرته وسائل محلية مصرية، بينها صحيفة الشروق، فقد ذهب مريض إلى مستشفى أسوان الجامعي، حيث كان يعاني آلاما شديدة فى البطن. وبعدما أجريت له أشعة وفحوصات طبية، تبين وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء.

وتقول الصحيفة إن طاقم الجراحة بمستشفى أسوان أجروا عملية جراحية للرجل، و”نجحوا فى استخراج جسم غريب من معدته، وتبين أنه هاتف محمول”.

ونقلت عن الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان قوله إنها الواقعة الأولى من نوعها التى يقوم فيها مريض بمستشفى أسوان بابتلاع هاتف محمول.

وأضاف أن الهاتف ظل فى معدة المريض منذ 6 أشهر، مما أدى إلى حجب الطعام.