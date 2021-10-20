وجبة خفيفة يمكن أن تخفض ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول

يُطلق على فرط ضغط الدم اسم “القاتل الصامت” لأن هذه الحالة الخالية من الأعراض يمكن أن تؤدي إلى أمراض قلبية مميتة.

ومع ذلك، من خلال تغيير نظامك الغذائي ونمط حياتك، يمكنك تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. فما هي الوجبة الخفيفة التي يجب أن تتناولها كل يوم لخفض ضغط الدم؟.

دُرس الفستق لآثاره المفيدة في إنقاص الوزن وخفض ضغط الدم وخفض الكوليسترول والحفاظ على صحة الأوعية الدموية. وجزء من الفستق هو وجبة خفيفة غنية بالبروتين ومنخفضة السعرات الحرارية، حتى أكثر من المكسرات الأخرى.

ويُعرف ضغط الدم بأنه قياس القوة التي تتعرض لها الأوعية الدموية والأعضاء أثناء ضخ الدم في أنحاء الجسم.

ووجدت مراجعة لـ 21 دراسة أن تناول الفستق قلل من الرقم الانقباضي (الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم) بمقدار 1.82 ملم/زئبق، والرقم الانبساطي (السفلي) بمقدار 0.8 ملم/زئبق. فقط تأكد من اختيارك للفستق غير المملح: يجب تجنب الملح عند اتباع نظام غذائي لخفض ضغط الدم.

ويعد الفستق غنيا أيضا بـ L-arginine، وهو حمض أميني يتحول إلى أكسيد النيتريك عند تناوله، وهو ضروري لعملية تسمى توسع الأوعية الدموية، حيث تتمدد ما يزيد من تدفق الدم.

ولهذا السبب، ينصح باستخدام الفستق لعلاج ضعف الانتصاب.

وهناك المزيد من الطرق التي يمكن أن تقلل بها هذه المكسرات الخضراء اللذيذة من خطر الإصابة بأمراض القلب: يُنسب الفستق أيضا إلى خفض الكوليسترول.

ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 32 رجلا تناولوا 20% من سعراتهم الحرارية اليومية من الفستق، أن مستويات الكوليسترول لديهم انخفضت بنسبة هائلة بلغت 21%.