ليبيا تسجل 532 إصابة جديدة و21 وفاة بفيروس كورونا

20 أكتوبر، 2021 11:29 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 21 حالة وفاة، و1202 حالة شفاء، أمس الثلاثاء.

وقال المركز في بيانه اليوم، إنه تسلَّم، الثلاثاء، 3297 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 2765 عينة، وإيجابية 532 عينة بنسبة 16% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس من انتشار الوباء في البلاد في مارس من العام الماضي إلى 351 ألفًا و756 حالة، منها 63 ألفًا و137 نشطة، و283 ألفًا و674 متعاف، و4945 متوفى.

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20 أكتوبر، 2021 11:29 ص
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