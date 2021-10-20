للمرة الثانية خلال شهر..عون يحيل صنع الله إلى التحقيق ويوقفه عن العمل

أخبارليبيا24

أصدر وزير النفط والغاز محمد عون قرارًا بإحالة السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى لتحقيق الإداري.

وأوضح عون في قراره أن إحالة صنع الله لعد مخالفات منها عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق من وزير النفط والغاز عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية، وعدم تقديم التقرير اللازم بشأن مهام داخلية.

وأضاف وزير النفط أن صنع الله لم يتقيد بالتسلسل الإداري في المخاطبات الإدارية بالتجاوز لتنظيم الجهاز الإداري المعتمد الوزارة النفط والغاز.

وأشار عون إلى أن رئيس مجلس الإدارة امتنع عن نقل تبعية الإدارات السيادية إدارة التفتيش والقياس – إدارة محاسبة الشركات إدارة التعاون الدولي إلى وزارة النفط والغاز.

وأكد وزير النفط أن صنع الله قام بتكليف أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بمخالفة التشريعيات المنظمة لعمل المؤسسة.

وشدد عون في المادة الثانية من القرار على أن يوقف صنع الله عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق الإداري معه، ويكون التحقيق مع المعني وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها بهيئة الرقابة الإدارية وبمعرفتها.

وطالب وزير النفط أن تحال نسخة من نتائج التحقيق لوزير النفط والغاز مشفوعة بتوصية بشأن استمرار وقف المعني عن العمل أو رفع هذا الوقف، ويصدر بشأن تنفيذ هذه التوصية قرار من وزير النفط والغاز.

وكان وزير النفط محمد عون من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة طلب في مطلع أكتوبر الجاري إحالة رئيس مجلس أدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى التحقيق.

وبين عون في مراسلة موجهة إلى الدبيبة – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن صنع الله قام بتشكيل وتسمية أعضاء لجان الإدارة بالنسبة للشركات النفطية المملوكة للمؤسسة وهو اختصاص أصيل لمجلس إدارة المؤسسة.

وأوضح وزير النفط أن هذا الأمر يجعل ما صدر عن رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط قرار معيب بعيب عدم الاختصاص واغتصاب السلطة وبذلك لا يقوم به مرکز قانوني سليم وسيسبب إرباكًا واضحًا لعمل الشركة وتأثرها من هكذا أعمال غير قانونية.

وكشف عون أن وازرة النفط والغاز لم تعلم بهذا القرار ولم يحال إليها للاعتماد وفقا للآلية القانونية المرسومة لهكذا قرار وهي محاولة بائسة أخرى تأتي في سياق عرقلة الوزارة ومحاولة النيل من واجباتها ومسئولياتها المحددة بالقانون.