قبل ساعات من انطلاق مؤتمر «استقرار ليبيا» .. إغلاق نصف مدينة طرابلس 

أخبار ليبيا 24

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء صورا لمنطقة سوق المشير في العاصمة طرابلس، مؤكدين أن جرى غلق كافة المحال التجارية بالمنطقة خصوصا محلات العملات وأسواق الذهب دون أسباب واضحة .

وفي الوقت ذاته علقت أعلام لبعض الدول المشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا الذي يفترض أن ينطلق غدًا الخميس من طرابلس، بحضور دولي وإقليمي .

وانتشرت صورًا لأعلام الدول المشاركة في المؤتمر معلقة على أعمدة الإنارة في طريق الشط، ترحيبا بالوفود الأجنبية التي بدأت تتوافد على البلاد لحضور المؤتمر .

وفي ذات السياق، أعلنت إدارة ميناء طرابلس البحري اليوم الأربعاء عن إغلاق الميناء بالتزامن مع موعد انعقاد مؤتمر استقرار ليبيا غدا الذي دعت له نجلاء المنقوش .