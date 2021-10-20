في أول ظهور..ابن الشهيد عبدالنبي الشرقاوي يتحدث لـ”أخبارليبيا24″ عن تفاصيل تصفية الإرهابيين لوالده في درنة

أخبارليبيا24- تقرير

جريمة إعدام عبدالنبي الشرقاوي، جريمة شهدها العالم أجمع قبل أن يشهدها الليبيين، جريمة تثبت أكثر أن من كان يسيطر على مدينة درنة هم ثلة من الإرهابيين المجرمين الذين لا يعرفون دينًا ولا أخلاق، ولا مبادئ.

الشرقاوي، هو موظف في بريد البيضاء، أب لأسرة مكونة من 7 أبناء، ترك عمله وقرر الالتحاق ومساندة الجيش الليبي عقب إعلان حربه على الإرهاب الذي كان يحلم بالسيطرة على ليبيا وعاث في عدد من المدن قتلا وتنكيلا بكل من يعارض تحقيق حلمهم المزعوم.

في أول لقاء مع وكالة إخبارية يقول ابنه محمد :”أبي رحمه الله، لامثيل له، بشوش الوجه ودود، يعرفه الجميع في مدينة البيضاء”.

ويضيف الأبن الذي يتحدث بصوت مخنوق :”والدي لبى النداء في نهاية 2014 عندما وجه المشير النداء للجنود الذين شاركوا في حرب تشاد للالتحاق بالجيش الليبي في هذه الحرب ضد الإرهابيين”.

ويتابع محمد :”استقر والدي في محور راس الهلال، حيث كان يقف على إحدى البوابات هناك فترة إلى تاريخ استشهاده”.

الاستشهاد وتضارب الأنباء

وفي تفاصيل القبض على الشرقاوي يؤكد الأبن :”قيل لنا إنه خرج في مهمة استطلاع بالسيارة فتم القبض عليه من قبل الإرهابيين في طريق رأس الهلال، حيث تجاوز الحد وكان هذا في 29 مايو 2015″.

ويوضح محمد :”بالعادة كان والدي يذهب إلى العمل في بوابة رأس الهلال، وكان يرجع عند صلاة المغرب إلى البيت، إلا أنه في ذلك اليوم تأخر عن العودة”.

ويقول أيضًا :”وردنا اتصل من ابن عم لنا يخبرنا أن هناك إشاعة بانه تم القبض على والدي في ذلك المحور لكن لم يتم تأكيد الخبر، توجهنا مباشرة أنا وأخي الأكبر إلى البوابة ولم يعطونا أي جواب كافي”.

ويستطرد :”المتواجدين في البوابة في البداية أخبرونا أنه عاد للبيت، ومن ثم قالوا لنا إن هناك شخصًا في منطقة ترت لديه صور لوالدي وهو في الأسر، وذهبنا إليه ولم نجده عدنا إلى البوابة فأخبرونا أن والدي قد استشهد وقدموا لنا التعازي”.

ويضيف محمد :”انهى الأمر بان والدي قد استشهد، وبدأت تتوارد الاتصالات من كل حدب وصوب، بين معزين ومستفهمين، إلا أنه في اليوم التالي وردنا اتصال بأن والدي لايزال على قيد الحياة، وأنه في قبضة الدواعش”.

ويقول :”بعد هذا الاتصال بدأنا في رحلة الذهاب والعودة إلى البوابة حيث عمل والدي، وسمعنا أن هناك مقايضة من أجل إطلاق سراحه، بعد إطلاق سراح دواعش قبضت عليهم القوات المسلحة”.

ويتابع محمد :”إلا أن كل هذا الكلام اتضح أنه مجرد إشاعات حتى ان أخي تواصل مع اللجنة التي تتواصل مع الإرهابيين من أجل المقايضات بين الأسرى والمقبوض عليهم، نفوا علمهم بهذه الإشاعات”.

أيام صعبة

وحول تفاصيل تلك الأيام التي قضاها الشهيد عبدالنبي الشرقاوي بين القبض عليه وجريمة تصفيته يقول ابنه محمد :”أدعو ألا تمر تفاصيل تلك الأيام الأربعة منذ القبض على والدي وحتى تصفيته على يد الإرهابيين على أي “مسلم” كانت أطول أربعة أيام في حياتي”.

ويضيف محمد :”نحن لسنا معتادين على غياب والدنا يومًا كاملًا بليلته، اعتدنا أن يكون متوفرًا في البيت على صلاة المغرب كحد أقصى، وفي تلك الأيام الأربعة فقدنا تركيزنا، كانت أبسط إشاعة تعيد فينا الأمل”.

ويوضح بالقول :”من بين هذه الإشاعات أن الإرهابيين طلبوا مبلغ 60 ألف دينار من أجل إطلاق سراحه، وبدأنا في رحلة البحث عن هذا المبلغ في سبيل تخليصه، إلا أنه كان مجرد إشاعة، وعدنا إلى مرار الانتظار وصعوبته”.

يوم الاستشهاد

يواصل محمد حديثه :”يوم استشهاد والدي كان لدينا ضيوفًا في البيت، وكان معي ابن عمتي وهو من سكان مدينة درنة، ورده اتصال من هناك أبلغوه ان خاله عبدالنبي الشرقاوي ينوي الدواعش تصفيته”.

ويضيف :”صعب عليه الأمر في توصيل الخبر، وبدا محتارًا، ظهرت في ملامح وجهه، فسألته، ما لخطب، يرد عليه أرجوا ألا يكون قد حدث، فتساءلت عن الأمر، أبلغني بما حدث معه”.

ويتابع محمد :”أخذت الهاتف واتصلت بنفس الشخص، وسألته هل أنت متأكد، رد علي نعم متأكد، وأنا أشاهده أمامي في ساحة المسجد ويريد الدواعش تصفيته في باحة المسجد”.

ويقول :”توجهنا مباشرة إلى أحد مراكز الإنترنت دون أن نعلم أحد، وهناك رأيت صور والدي، وهو في ساحة المسجد ويرتدي اللباس الخاص بالإعدام “القامشو” وقد تم ربط يديه خلف ظهره”.

ويروي محمد تفاصيل ذلك المشهد المؤلم، تفاصيل تلك الجريمة النكراء التي شهدها العالم أجمع لتكون شاهدًا على إجرام ووحشية التنظيمات الإرهابية :”أول صورة رأيتها عندما كان جاثيًا على ركبتيه قبل أن تتم تصفيته”.

ويؤكد :”في تلك اللحظة أخرجني ابن عمي وخالي الذي كان برفقتي، من ذلك المركز وعلى الفور اتصلت بعمي وأبلغته أن الإرهابيين يريدون تصفية والدي في هذه الأثناء”.

لم ينكسر

ويضيف محمد :”بعد تصفية والدي بشهرين ذهبت لدرنة، هناك علمت أن أبي رحمه الله لم ينكسر لهم أبدًا ولم يخضع، علمت أنه أبلغهم بأنهم لو أطلقوا سراحه سيحاربهم مجددًا وكان يخبرهم بأنهم خوارج كلاب جهنم”.

ويتابع :”أخبروني كذلك أن والدي قال لهم “جايكم يوم تو تموتوا كلكم”، أبلغوني أنه والسكين على رقبته لم ينكسر ولم يخف منهم، هذه قوة عزيمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه كان على حق وهم على باطل”.

ويقول محمد :”مافعله الإرهابيين لا يرضي أي دين ولا يمثل الإسلام في شيء، علمنا أن هؤلاء الإرهابيين وضعوا أبي في قفص وتجولوا به في درنة”.

وحول القبض على أحد منفذي عملية تصفية الشرقاوي يؤكد محمد :”نعم تم القبض على منفذ هذه الجريمة، وآخر المعلومات التي لدينا أنه تم نقله إلى الرجمة”.

وبخصوص الجثمان يقول “في نوفمبر من العام 2016 أبلغنا الهلال الأحمر درنة أنه تم العثور على جثمان والدي، اتصلنا بالهلال الأحمر البيضاء وانتقلنا إلى هناك رفقة سيارات عسكرية واستلمت الجثمان دون رأس”.

أما بخصوص الرأس يروي محمد :”الرأس أخبرني قريبي الذي يعمل في الهلال الأحمر درنة أنه قام بدفن الرأس ويعلم مكانه”.

وختم محمد حديثه معنا برسالة قائلا :”رسالتي إلى القيادة العامة نريد حق عبدالنبي الشرقاوي من كل من أذاه، وهذا طلبنا الأخير”.