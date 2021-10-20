صنع الله يعقد اجتماعات في المنطقة الشرقية بشأن الإغلاقات

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كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله، عقد مجموعة من الاجتماعات في المنطقة الشرقية بشأن الإغلاقات خلصت إلى مخرجات إيجابية وبناءة.

وأوضحت المؤسسة أن عقد هذه الاجتماعات تأتي لحرص المؤسسة الوطنية للنفط على استمرار الإنتاج والصادرات وانطلاقا من القناعة الكاملة أن الإغلاقات غير القانونية لا تخدم سوى مصالح أصحاب الأجندات الخفية.

وأكد صنع الله أن جميع الأطراف الفاعلة لن تألوا جهداً في سبيل بذل كل ما من شأنه أن يحافظ على استقرار الإنتاج واستمرار الصادرات.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن هذه الزيارات المُعلنة تمت بمعرفة وموافقة رئيس الحكومة، مؤكدًا أن توجيهاته عكست حرصه المستمر على أهمية التواصل في الجوانب الفنية المتعلقة بالشأن النفطي باعتبارها بوصلة المسار لعمل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.