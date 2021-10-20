ساخرا من الإخواني “صوان” .. التكبالي : أصبح فجأة ديمقراطيا التكبالي لـ " صوان" : على مين ما تروحش تبيع الميه في حارة السقائين

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سخر عضو لجنة الأمن القومي، بمجلس النواب، علي التكبالي، من تغير مواقف محمد صوان، الرئيس السابق لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان في ليبيا، متسائلا متى أصبح هذا الإخواني ديمقراطيا.

وقال التكبالي في تغريدة له عبر تويتر “‏صوان رئيس إخوان ليبيا فجأة أصبح ديمقراطي، وضد كل الوجوه الإخوانية” .

وتابع “على مين.. على مين.. على مين، ما تروحش تبيع الميه في حارة السقائين مع الاعتذار لشريفة فاضل”.

تجدر الإشارة إلى أن محمد صوان الآن هو رئيس ما يعرف بـ”رئيس الحزب الديمقراطي”، وكان يشغل منصب رئيس حزب العدالة البناء – الذراع السياسي لجماعة الإخوان في ليبيا – سابقًا قبل أن تتم إزاحته في الانتخابات الأخيرة للجماعة.