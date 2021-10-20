خاصية جديدة للنشر بين “فيسبوك” و”إنستغرام”

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تعمل شركة فيسبوك حالياً على اختبار خاصية جديدة لجعل المنشورات على المنصة تتوجه إلى منصة إنستغرام التي تملكها الشركة نفسها.

وتسمح الشركة حالياً للمستخدمين بجعل منشوراتهم على قصص إنستغرام وكذلك على Reels بالذهاب إلى فيسبوك تلقائياً، لكن الخاصية الجديدة ستسمح بحدوث العكس وتوجيه المنشورات من فيسبوك إلى إنستغرام.

وقدمت فيسبوك في الآونة الأخيرة خياراً يسمح للمستخدمين بجعل منشوراتهم على فيسبوك التي تشمل صوراً أو مقاطع فيديو بالذهاب إلى إنستغرام.

وتوفر هذه الخاصية الوقت والجهد على المستخدمين الراغبين بنشر نفس القصص والمنشورات على كل من فيسبوك وإنستغرام.

ويعطي هذا الخيار شركة فيسبوك طريقة سهلة لإثراء محتوى إنستغرام في الوقت الذي تستثمر فيه الشركة في ضمان الحفاظ على الشعبية الكبيرة التي تحظى بها إنستغرام بين المستخدمين اليافعين وصغار السن وسط ارتفاع المنافسة مع تطبيقات أخرى مثل سناب تشات وتيك توك.

وقالت فيسبوك، إن الخاصية التي لم يتم الإعلان عنها رسمياً بعد بدأت بالانتشار في وقت سابق من الشهر الحالي.

لكن الشركة أشارت إلى أن هذا الخيار قيد الاختبار العالمي في الوقت الحالي، وأنه غير متوفر سوى لمجموعة صغيرة من الناس الذين يربطون حساباتهم على فيسبوك بحساب شخصي أو تجاري أو صانع محتوى على إنستغرام.