جولة لمُراقب تعليم القبة لمتابعة سير اِمتحانات شهادة إتمام الثانوية

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قام مُراقب التربية والتعليم ببلدية القبة اليوم الأربعاء بجولة تفقدية تابع خلالها سير اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

وكانت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي انطلقت السبت الماضي بأقسامها العلمي والأدبي والديني في 117 مُراقبة تعليمية في مختلف المناطق الليبية. وفق تأكيد وزارة التعليم.

وأضافت الوزارة أنه تقدَّم لخوض الامتحانات 106 آلاف و742 طالبًا وطالبة، منهم 81 ألفًا و316 طالبًا في القسم العلمي، و25 ألفًا و426 في القسم الأدبي، موزّعين إلى 696 لجنة امتحانية.

وأكد مدير عام المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود أن 90% من الأسئلة الامتحانية ستكون من أسئلة المراجعة التي وزّعتها الوزارة على مراقبات التعليم.

وأوضح مسعود في تصريحات صحفية أنه ستكون 10% من الأسئلة من المنهج الدراسي؛ لتمييز المُميّزين عن بقية الطلبة.

وأفاد مدير عام المركز أن أسئلة المراجعة تمّ ترتيبها حسب الأبواب حتى يسهل على الطلّاب تتبع إجابات الأسئلة، موضحًا أن الهدف من ذلك أن يبذل الطالب جهدًا في البحث عن الإجابة.